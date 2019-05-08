(Набережные Челны, 8 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Камазовская молодежь провела военно-патриотический флешмоб «Смуглянка» в торговом центре, сообщил ИА «Татар-информ» организатор песенного сюрприза Азамат Шакиров.

По словам Шакирова, камазовцы проводят подобные мероприятия второй год подряд. В прошлом году они исполнили песню «Катюша». В этом году выбор пал на «Смуглянку».

Все происходило по уже отработанному сценарию. Азамат Шакиров запел, позже к нему стали присединяться другие участники флешмоба. В итоге в хор вступили 35 человек, и к ним подтянулись другие посетители ТЦ: кто-то снимал на телефон, кто-то подпевал, кто-то аплодировал.

«Петь в зале с хорошей акустикой — одно удовольствие», — рассказал организатор флешмоба.

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