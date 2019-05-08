«Диктант Победы» в Нижнекамске написали 65 человек

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Около 100 тысяч человек в России и 23 странах мира стали участниками исторической акции «Диктант Победы». 7 мая для всех желающих были открыты 1373 площадки. В Нижнекамске к проекту «Единой России» присоединились 65 человек, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Свои знания проверили депутаты, участники проекта «Политстартап» и все желающие. С приветственным словом перед нижнекамцами выступила депутат Госсовета РТ Ильсия Мезикова.



Участникам предстояло за 45 минут ответить на двадцать вопросов, к большинству из которых было предложено четыре варианта ответов. Три варианта заданий разрабатывали специалисты Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета.





Итоги мероприятия будут опубликованы в День России на сайте акции.



Акция «Диктант Победы» проводится в рамках партийного проекта «Историческая память». В его рамках активисты следят за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры, а также работают над сохранением памяти о Великой Отечественной войне.

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