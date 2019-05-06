В Казани стартовал флешмоб «Улицы Победы»

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Молодежь Татарстана к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию «Улицы Победы», суть которой состоит в том, чтобы сделать фотографию или записать видео или «историю» с шашкой цветного дыма, шариком, флагом или без них, на фоне табличек с названиями улиц, посвященных героям ВОВ. Молодым людям также нужно рассказать об улице, на которой проводилась съемка, и историю о герое, в честь которого она названа. Акцию в социальных сетях запустили 6 мая.

«Нам хотелось создать новую акцию для молодежной среды, которая бы отличалась от остальных мероприятий, которые проводят 9 Мая. Потому что на сегодняшний день окружающие относятся к названиям улиц как к данности», — рассказала представительница инициативной группы «Молодежь Татарстана» Екатерина Бугрова.

Инициативная группа на своем личном опыте хотела показать, как важно знать историю улицы. Например, Екатерина Бугрова рассказала о казанской улице, названной в честь Зои Космодемьянской, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза.

«Кто-то говорит, что у него дядя был танкист, и он хочет сфотографироваться на фоне названия улицы, названной в честь великого танкиста», — добавила Бугрова.

Таким образом ребята расскажут истории о героях, которые внесли свой весомый вклад в Победу. Инициативная группа отслеживает популярность «Улиц Победы» по хэштегам #улицапобеды #молодежьтатарстана #цветпобеды.

На данный момент акцию поддержали не только в Казани, а также в Менделеевске и Джалиле.

«В соцсетях об „Улицах Победы“ мы сказали всем, но еще попросили казанских блогеров и творческих людей, чтобы они рассказали об акции своей аудитории», — рассказала представительница инициативной группы.

Акция не заканчивается 9 мая, рассказать историю об улице, которая носит имя героя ВОВ, а на данный момент в Казани их насчитывается более 50, можно в любое время.

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