В Казани возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны художникам

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Виктория Елфимова). У выставочного зала Государственного музея изобразительных искусств РТ казанские художники возложили цветы к памятному знаку — камню, установленному памяти художников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалиева, председатель Союза художников России в РТ Ильнур Сиразиев, казанский художник-монументалист Фарит Валиуллин и работники музея. Мероприятие приурочено к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Это были скромные творческие люди, труженники. Они работали, создавали свои семьи. Многие из них погибли молодыми. Я рад, что мы ежегодно здесь собираемся, потому что это великий праздник! Величайшую память о погибших мы должны сохранить и для нас, и для молодежи», — обратился к присутствующим Сиразиев.

Камень из белого мрамора с именами 22 художников раньше был скрыт от широкой публики, находясь на памятной аллее во дворе выставочного зала, за забором. Перенесли памятник на пересечение улиц Карла Маркса и Муштари в 2015 году, в преддверии празднования 70-летия Победы. Идея проекта принадлежит председателю Татарстанского отделения Союза художников России — Виктору Аршинову. Автором дизайна памятника и исполнителем стал заслуженный деятель искусств РТ Фарит Валиуллин, который также присутствовал на возложении цветов.

«Этот памятник погибшим художникам — единственный в России. Он много лет стоял во дворе — грязный, забытый. Когда мы его перенесли, здесь стояли ветераны, соседи. Они плакали. Они не знали об этом памятнике. Мы сделали это как раз для того, чтобы память о погибших не исчезла», — сказал Валиуллин.

Работники галереи, художники примут участие в акции «Бессметрный полк», которая будет проходить 9 мая по всей стране. Формирование колонны участников акции начнется в 13.00. Сбор людей будет происходить около Галереи современного искусства — на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.