В Казани судят директора фирмы, который взял деньги за остекление балконов, а работы не выполнил

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Советском районном суде Казани начался процесс по делу директора строительной фирмы Владимира Ильичева, обвиняемого в присвоении более 300 тысяч рублей. Потерпевшими по делу выступают 15 человек.

Из материалов следует, что 29-летний Ильичев с 2016 по 2017 год находил клиентов, брал с них предоплату за остекление веранд и балконов и присваивал деньги. Вскоре заказчики поняли, что стали жертвами обмана, и написали заявления в полицию.

Ильичеву предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Свою вину он частично признал.

Сегодня на судебное заседание пришли пятеро потерпевших из пятнадцати. Каждый рассказал, что объявление фирмы увидел в лифте, связался по указанному телефону, после чего пришли замерщики и составили договоры.

«После звонка ко мне приехал замерщик. Он сделал все замеры, посчитал стоимость, однако оформлять договор я не собирался, хотел еще подумать. Через неделю я все-таки решился, и на этот раз ко мне приехал сам Ильичев. На месте он составил договор, расписался. Я отдал ему предоплату, он выдал мне квитанцию», – рассказал один из потерпевших.

После того, как срок договора истек, а балкон заказчику так и не остеклили, он начал звонить в фирму. Там ему отвечали, что обязательно приедут через два-три дня, однако никто не приехал.

Ильичев решил обратиться к потерпевшему с извинениями. По его словам, обманывать он никого не хотел и готов возместить материальный ущерб. Он также выступил с ходатайством отложить судебное заседание на две недели, так как к этому времени он готов будет вернуть потерпевшим деньги. Правда, они отнеслись к этому скептически.

«Мы три года ждали свои деньги. За это время он не собирался ничего возвращать. Разве можно доверять этому мошеннику?», – выкрикнул с места один из потерпевших.

Так или иначе, суд ходатайство Ильичева принял и отложил судебное заседание до 29 мая. Потерпевшие надеются, что в этот день подсудимый вернет им средства.

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