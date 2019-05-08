Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры Жукова, Рокоссовского и других полководцев Победы

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В преддверии Дня Победы Минобороны РФ опубликовало ранее не появлявшиеся в Сети фотографии знаменитых полководцев времен Великой Отечественной войны.

«Мультимедийный раздел познакомит интернет-пользователей с неизвестными ранее снимками из семейных альбомов прославленных военачальников, большинство из которых ранее нигде и никогда не публиковались», — говорится на сайте ведомства.

Ко всем фотографиям дано небольшое описание — ФИО полководца, обстоятельства, при которых он запечатлен, год, когда сделан снимок, а также комментарии родственников.

В разделе представлены фотографии маршала Георгия Жукова во время операций, изучающего карту с результатами разведки Константина Рокоссовского, а также маршала Андрея Еременко, который дает напутствие командирам и бойцам перед боем в Сталинграде, и многие другие.

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