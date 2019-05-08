Татар-информ

8 мая 2019, 12:08

Общество

Ветераны ВОВ и соципотечники отпразднуют новоселье в новом многоэтажном доме в Челнах

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Общество

Ветераны ВОВ и соципотечники отпразднуют новоселье в новом многоэтажном доме в Челнах

Фото: gsn.tatarstan.ru

К заселению в многоквартирном доме готовы 403 квартиры.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 10-этажный жилой дом № 63/15 получил заключение о соответствии. Сотрудники Северо-восточного территориального органа Инспекции Госстройнадзора РТ завершили проверку объекта капитального строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Многоквартирный дом расположен на пересечении улицы Виктора Полякова и проспекта Абдурахмана Абсалямова. Общая площадь соципотечной новостройки составила 27788,3 квадратных метров, к заселению в ней готово 403 квартиры. Застройщиком выступает Госжилфонд при Президенте РТ.

Жильцами новостройки станут участники программы социальной ипотеки, а также ветераны Великой Отечественной войны.

Отмечается, что дом отвечает всем необходимым требованиям, оснащен приборами учета, используемых энергетических ресурсов. При реализации проекта застройщиком также были учтены требования доступности для маломобильных групп населения.



В здании имеются встроенно-пристроенные нежилые помещения, а на прилегающей территории обустроена детская площадка, малые архитектурные формы, места отдыха.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще три жилых дома: 63/01, 63/11 и 63/12, общее количество квартир в которых составит 763.

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