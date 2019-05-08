За I квартал 2019 года в аэропортах Татарстана выявили на 28% больше нарушений таможенных правил

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). За 4 месяца текущего года через пункты пропуска двух татарстанских аэропортов – «Казань» и «Бегишево» – прошло около 220 тысяч пассажиров, всего было выявлено почти 240 нарушений таможенных правил. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов.

«За четыре месяца 2019 в аэропортах Татарстана возбуждено 239 дел об административных правонарушениях. В прошлом году за этот же период было зафиксировано 187 правонарушений. У нас произошел рост по I кварталу 2019 года на 28% при пересечении таможенной границы», — сообщил спикер, пояснив, что данная статистика связана с низкой информированностью граждан Татарстана о правилах декларирования товаров.

Кроме того, Мавликов отметил, что в период майских праздников было возбуждено 16 дел об административном правонарушении за превышение ввоза алкогольной и табачной продукции, а также ввоз товаров для коммерческих целей.

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