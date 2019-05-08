За свалки отходов в Татарстане оштрафовали два предприятия на общую сумму более 600 тыс. рублей

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Сразу двум нарушителям природоохранного законодательства в Казани и Нижнекамске, образовавшим свалки отходов, выпишут штрафы. Казанское предприятие оштрафовано на 500 тыс. рублей, а нижнекамскому предприятию грозит административное наказание в размере более 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе санитарно-экологического двухмесячника в Казани экологи обнаружили свалку строительных отходов на прилегающей территории к стройплощадке жилого комплекса „Станция Юбилейная“. На площади 525,5 кв. м. подрядная организация допустила сброс строительного раствора, лома и отходов бетона в кусковой форме на почву. В отношении строительной компании составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ и по ст. 8.7 ч. 2 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составит 500 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Вторую несанкционированную свалку отходов обнаружили экологи в Нижнекамске, вдоль Соболековской дороги. Площадь загрязнения составила 850 кв. м. Данная территория принадлежит предприятию, изготавливающему автомобильные шины. По факту нарушения экологического законодательства в отношении должностного и юридического лиц предприятия возбуждено административное расследование по ст. 8.2 КоАП РФ. Материалы дела переданы в Нижнекамский городской суд. Нарушителям грозит штраф в размере до 110 тыс. руб.



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