Глава агрофирмы осужден в Казани за присвоение 2,5 млн рублей бюджетных средств

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Глава сельхозпредприятия осужден в Казани за присвоение 2,5 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

«Установлено, что директор агрофирмы "Радуга" изготовил поддельный кредитный договор краткосрочного кредита на 38 млн рублей. После этого он воспользовался этим документом, чтобы незаконно получить субсидии из бюджетов РФ и Татарстана на возмещение части процентной ставки по якобы имеющемуся кредиту на 2 млн 546 тысяч рублей. Эта сумма поступила на счет сельхозпредприятия и была им присвоена», – рассказали в ФСБ.

По данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Мошенничество при использовании денег, выделенных в качестве субсидий».

В середине апреля Вахитовский районный суд Казани приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Вчера приговор вступил в законную силу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.