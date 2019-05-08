В Елабужском институте КФУ чествовали ветеранов войны

(Елабуга, 8 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ прошли масштабные торжества мероприятия по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участием ветеранов. Ежегодное мероприятие в этом году прошло под лозунгом «Поклонимся великим тем годам!».

Пять из пятнадцати преподавателей тогда еще Учительского института ушли на фронт, а после войны в вузе работали около 50 фронтовиков. «Несмотря на сложности, голод, лишения, в этом здании ни на день не прекращалась научно-образовательная деятельность. Стены покрывались инеем, а преподаватели вели занятия. Профессоры и академики занимались стратегическими для страны разработками, а после выходили полоть грядки, чтобы вырастить овощи для столовой», — обратилась к ветеранам и участникам праздника директор Елабужского института Елена Мерзон.

Здесь же прошло театрализованное представление «Письма Победы». Снятие блокады Ленинграда легло в основу театрализованного представления. В центре внимания — девочка, прообразом которой является Таня Савичева. Также ветераны и студенты стали участниками смотра строя и песни, а также Марша Памяти. «Я с удовольствием приняла участие в этом мероприятии. И слез не могла сдержать. Война — это самое страшное, страшнее ее ничего нет, война — это холод, голод, смерть», — поделилась ветеран войны Фаина Михайлова.

Атмосферу военного времени передала и настоящая полевая кухня: с гречневой кашей и горячим чаем из трав. Далее импровизированный танк проехал по главной исторической улице города — Казанской. Он возглавил самую масштабную акцию дня — «Бессмертный полк». В ней приняли участие студенты университета и преподаватели.

Праздничное шествие завершилось торжественным митингом на Мемориале памяти и возложением цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны. Здесь почтили память погибших минутой молчания.

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