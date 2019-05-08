Минпросвещения РФ предложило внести в перечень полезных услуг дополнительную помощь родителям

(Казань, 8 мая, «Татар-ифнорм»). Минпросвещения РФ предложили дополнить перечень общественно полезных услуг методической, психолого-педагогической и консультативной помощью родителям и законным представителям детей. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Права на получение методической, психолого-педагогической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Согласно документу, виды дополнительной помощи родителям будут способствовать росту качества образования детей и реализации их интересов.

Как ожидают разработчики проекта, меры позволят привлечь НКО к предоставлению таких услуг.

«В конечном итоге предлагаемое решение повысит доступность и качество оказываемой Услуги. Возможности некоммерческих организаций как субъектов экономической деятельности будут расширены», — говориться в документах.

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