В Казани открылся пешеходный переход через железнодорожные пути и автодорогу к онкодиспансеру

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Надземный крытый пешеходный переход через железнодорожные пути и автодорогу к Республиканскому клиническому онкодиспансеру открылся сегодня в Казани. Его строительство было начато в 2018 году. Стоимость проекта составила 101 млн 712 тыс. рублей.

Длина пешеходного перехода составляет 48 метров, двух лестничных сходов – по 25 метров. Ширина прохода – 2,25 метра, высота – 2,5 метра.

«Схема перехода с двумя пролетами по 24 метра обусловлена необходимостью безопасного перехода пассажиров через железную и автомобильную дороги. При этом соблюден габарит приближения конструкций под переходом над железнодорожными путями – 8,3 метра, над автодорогой – 5 метров», – рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В министерстве также отметили, что в 2015 году открылся Республиканский онкоцентр, в связи с этим пассажиропоток через железнодорожные пути на участке перегона Ометьево – Дербышки, который отличается интенсивностью движения поездов, увеличился в несколько раз.

Строительство пешеходного моста осуществлялось на паритетных основаниях в рамках протокола, подписанного между Горьковской железной дорогой и Правительством Татарстана.

Сегодня в торжественной церемонии открытия объекта приняли участие начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, мэр Казани Ильсур Метшин и министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

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