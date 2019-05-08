Компания Disney перенесла премьеру «Аватара-2» и анонсировала даты выхода новых «Звездных войн»

(Казань, 8 мая, «Татар-информ») Компания The Walt Disney перенесла премьеру фильма «Аватар 2» на 17 декабря 2021 года, вместо обещанной ранее даты 18 декабря 2020 года, а очередная трилогия киновселенной «Звездные войны» запустят в 2022 году. Об этом сообщает журнал Variety.

Следующие фильмы об удивительной планете Пандора появятся на киноэкранах 22 декабря 2023 года, 19 декабря 2025 года, а «Аватар 5» запустят лишь 17 декабря 2027 года.

Даты премьер изменили из-за того, что компания Disney выкупила активы 21st Century Fox на сумму 71,3 млрд долларов на «Аватар», а также на «Люди-Икс» (X-Men) и «Симпсоны» (The Simpsons).

Из-за масштабных покупок The Walt Disney пришлось перенести и даты премьерных показов «Звездных войн», о которых подробнее объявят после выхода киноленты «Звездные войны: Восхождение Скайуокера». Картины новой трилогии должны выйти 16 декабря 2022 года, а последующие фильмы намечены на 2024 и 2026 годы.

Не повезло и любителям вселенной «Люди-Икс»: «Новые мутанты» вместо летней премьеры 2019 года теперь выйдут на экраны весной 2020-го, а фильм «Гамбит» пока удалили из расписания студии 21st Century Fox, хотя выпуск был намечен на 13 марта 2020 года.

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