(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Прокуратура Пестречинского района добилась блокировки четырех сайтов по продаже электроудочек, сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«В процессе мониторинга интернет-пространства специалисты ведомства выяснили, что на четырех ресурсах была размещена информация о продаже инструментов для незаконного лова рыбы. Информация находилась в открытом доступе для всех желающих», – отметила Соколова.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать информацию запрещенной для распространения в России. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

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