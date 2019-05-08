К 75-летию Победы в Елабуге установят памятник детям войны

(Елабуга, 8 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге планируется установить памятник детям Великой Отечественной войны. Об этом сообщила председатель Совета ветеранов ЕМР Надежда Грахова. Известно, что установить новый монумент планируется в следующем году, а именно к 75-летию Победы.

По словам заместителя руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмилы Рыбаковой, руководство города поддержало предложение Совета ветеранов, и уже определено место будущего памятника.

«Сейчас ведутся переговоры со скульптором. Эскиз памятника будет выставлен на общественное обсуждение. Памятник хорошо впишется на площади Памяти», — отметила Людмила Рыбакова.

Автором памятника станет московский скульптор Владимир Демченко, который также является создателем памятников Марине Цветаевой, Дмитрию Стахееву, Габдулле Тукаю, мемориала памяти воинов-интернационалистов и многих других скульптур в Елабуге.

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