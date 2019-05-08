На улице в Набережных Челнах прохожие обнаружили подростка без сознания

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). На улице в Набережных Челнах обнаружили лежащего без сознания подростка, об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Парня, по данным источника агентства, доставили в реанимацию Камского детского медицинского центра. По предварительной информации, 17-летний челнинец отравился неизвестным веществом.

«Подростка на "скорой" привезли в реанимацию Камского медицинского детского центра. Прохожие обнаружили его на улице без сознания. Сегодня состояние парня улучшилось, и его перевели из реанимации в палату. Чем отравился парень, пока выясняется», – рассказал ИА «Татар-информ» собственный источник.

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