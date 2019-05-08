Минсельхоз: За I квартал 2019 года производство сыра в России увеличилось на 10%

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). За январь – март 2019 года производство сыра в стране увеличилось по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 10,5% – до 115,6 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Показатели по производству колбасных изделий в первом квартале этого года сохранились на уровне прошлого года, когда был обеспечен рост в 1%. За 2018 год этих продуктов произведено около 2,28 млн тонн.

Как считают в Минсельхозе России, рост производства сыра и колбасных изделий в 2019 году сохранится, помимо всего прочего, за счет наращивания объемов сырья, то есть продукции животноводства.

По оценке аграрного ведомства, валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах в текущем году ожидается на 500 тыс. тонн больше, чем в прошлом. Согласно прогнозу, данный показатель в 2019 году составит 6,6 млн тонн.

Кроме того, ожидается, что сбор плодов и ягод достигнет 1,4 млн тонн – на 200 тыс. тонн больше, чем годом ранее, а производство картофеля – 7,5 млн тонн, что на 300 тыс. тонн превышает показатель за 2018 год.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Татарстане за январь – март текущего года производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 2,1%.



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