(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Автоинспекторы узнали, какие меры предлагают принять казанцы для снижения смертности людей в ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Бурный рост технологий в 21 веке повлек за собой мощное развитие автомобилизации, ввиду чего проблемы дорожной безопасности актуальны сейчас для всего мира. Ежегодно ДТП уносят жизни более 1,2 млн жителей планеты и являются главной причиной гибели людей в возрасте от 10 до 24 лет», – рассказали в ГИБДД.

В рамках Пятой глобальной недели безопасности дорожного движения автоинспекторы Казани проводят акцию «Сохрани жизнь#Выскажись». Мероприятие, проходящее в образовательных учреждениях, парках, скверах и дворах города, нацелено не просто привлечь внимание жителей к проблеме, но и дать им возможность высказать свою точку зрения и предложить пути решения.

«Большинство мероприятий этой недели посвящаются детям и молодежи, которые являются пешеходами или велосипедистами, или же они только сели за руль авто и мотоцикла. Мы беседуем с курсантами автошкол, с велосипедистами всех возрастов. Информируем всех участников о факторах риска, которые могут привести к авариям», – рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по Казани Игорь Новиков.

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