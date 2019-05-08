Татар-информ

8 мая 2019, 10:32

Политика

Ольга Павлова рассказала депутатам Аксубаевского района об упрощенном порядке подачи деклараций

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Политика

Ольга Павлова рассказала депутатам Аксубаевского района об упрощенном порядке подачи деклараций

Фото: пресс - служба Депутата Госдумы РФ Ольги Павловой

Депутат Госдумы РФ от Татарстана встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны и провела прием граждан.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова встретилась с сельскими депутатами и общественностью Аксубаевского района, обсудив инициативы по развитию местного самоуправления, внесенные секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. В числе прочего депутат рассказала об упрощении порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в информационном центре регионального отделения партии.

«Принятие этих законопроектов позволит сохранить в составе депутатского корпуса опытные и квалифицированные кадры, что положительно отразится на качестве муниципальной власти, а значит, и на качестве жизни граждан», – отметила Ольга Павлова.

Депутат отдельно остановилась на законах, принятых в апреле текущего года Госдумой РФ, направленных на упрощение процесса госзакупок в сфере культуры, а также товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В рамках рабочей поездки в Аксубаевский район Ольга Павлова также встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны и провела прием граждан. Жители Аксубаевского района обратились к депутату с вопросами по пенсионному законодательству и регламенту присвоения почетных званий. Директор Емелькинской средней школы Алексей Никитин вышел с инициативами по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Руководитель учреждения культуры «Централизованная клубная система» Ольга Копанева обратилась за помощью в приобретении музыкальной аппаратуры для проведения республиканских и районных мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия народов, проживающих в районе. Все вопросы и предложения были взяты на контроль, по каждому из них будут приняты соответствующие меры и решения.

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