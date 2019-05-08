HeadHunter: В Татарстане наблюдается нехватка медработников

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Татарстане наблюдается нехватка медработников – на одну вакансию приходится два человека вместо нормы в 5-6 претендентов, сообщает руководитель пресс-службы «HeadHunter Поволжье» Александра Севостьянова.

«Сейчас в Татарстане в сфере медицины приходится всего 2 человека на место. Это явный дефицит кадров, так как нормой считается 5-6 резюме на вакансию», — сообщила Севостьянова.

Аналитики определили, что на младший и средний медицинский персонал в Республике Татарстан приходится 12% вакансий сферы «Медицина, фармацевтика».

По данным платформы, работодатели предлагают медсестрам и медбратьям зарплату в среднем 25 тысяч рублей. 50% соискателей имеют опыт рыботы в медицинской сфере более 6 лет, 28% соискателей предпочитают сменный график.

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