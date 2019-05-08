В память о героях: Рустам Минниханов открыл обновленную Аллею Славы в казанском поселке Юдино

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Открытие Аллеи Славы после ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории состоялось сегодня в казанском поселке Юдино. В торжественном мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители прекрасного поселка Юдино, сегодня мы имеем честь в преддверии нашего самого большого красивого праздника Дня Победы открыть обновленную Аллею Славы. Это дань уважения тем людям, которые сражались на поле битвы, трудились и ковали Победу», – сказал собравшимся на торжественном мероприятии Рустам Минниханов.

Президент РТ подчеркнул, что с начала Великой Отечественной войны 700 тыс. татарстанцев ушли на фронт, и только половина из них вернулась с полей сражений. «Более 600 видов военной продукции Татарстан поставлял на фронт. Каждый шестой самолет производился здесь, свыше 100 тыс. тонн пороха поставил на фронт Пороховой завод. Наши села обеспечивали фронт продуктами питания. Здесь на базе двух школ был организован госпиталь. Каждый своим трудом на поле битвы или на производстве ковал Победу. Мы должны помнить наших героев. И в честь них эта обновленная аллея», – добавил он.

Рустам Минниханов заметил, что в целом поселок Юдино преображается. «100-летие поселка дало этому толчок. Сейчас ведется большая работа по восстановлению спортивного ядра, будет восстановлен Дворец культуры, уже работает Ледовый дворец. А эта аллея станет местом, куда горожане смогут приходить, чтобы пообщаться. Это очень важно. У нас большие планы по реконструкции, улучшению качества жизни в этом поселке», – заключил он.

Как сообщили в ГКУ «Главинвестстрой РТ», ремонтно-восстановительные работы монумента с могилой героя гражданской войны Яна Юдина с благоустройством территории Аллеи Славы начались во втором полугодии 2018 года.

В рамках реконструкции провели усиление фундаментов, ремонт бетонных площадок, замену покрытий из природного камня, ремонт арки, стел, металлоконструкций, скульптурных композиций и информационных досок.

Площадь благоустроенной территории составила более 9 тыс. кв. метров. Кроме ее озеленения произведена замена дорожного покрытия аллеи и детской площадки, установлены бортовые камни и малые архитектурные формы. Также проведен ремонт наружных сетей, заменены наружное освещение и системы автополива.

Также на территории мемориального комплекса был зажжен Вечный огонь от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве, который еще вчера был доставлен в столицу республики железнодорожниками.

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