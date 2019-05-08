В России доставка из интернет-магазинов может подешеветь на 5 – 10%

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Стоимость доставки из интернет-магазинов в России может уменьшиться на 5 – 10%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли.

Удешевлению должно поспособствовать принятие законопроекта, позволяющего использовать вместо бумажных товарных чеков QR-коды. Пока что Государственная Дума поддержала его только в первом чтении.

После вступления закона в силу торгующие с привлечением курьеров компании и индивидуальные предприниматели смогут использовать всего один кассовый аппарат, работающий удаленно.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов охарактеризовал вероятное нововведение как серьезный шаг навстречу всему онлайн-ритейлу. По оценке возглавляемой им организации, половину заказов клиенты предпочитают получать с помощью курьеров.

Крупные онлайн-ритейлеры согласны, что инициатива позволит сократить количество кассовых аппаратов и снизить издержки. По их мнению, это положительно скажется на условиях доставки, отмечает издание.

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