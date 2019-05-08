Татар-информ

8 мая 2019, 08:54

ОбществоНаука и образование

В России планируют разработать рекомендации педагогам по ведению соцсетей

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ОбществоНаука и образование

В России планируют разработать рекомендации педагогам по ведению соцсетей

Рекомендации могут быть подготовлены уже к началу нового учебного года.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Министерство просвещения РФ предполагает к началу нового учебного года создать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ главы ведомства Ольги Васильевой на запрос депутата Государственной Думы Дмитрия Свищева.

Парламентарий до этого предложил разработать концепцию по самовыражению учителей в социальных сетях и внести необходимые коррективы в Кодекс профессиональной этики педагогических работников.

Руководитель Минпросвещения России заметила, что в условиях нынешнего распространения социальных медиа особенно значимым становится формирование профессионального имиджа педагога.

По словам Васильевой, разработкой рекомендаций возглавляемое ею министерство занимается вместе с Профсоюзом работников народного образования и науки РФ.

Весной в Алтайском крае разразился скандал из-за увольнения учительницы Татьяны Кувшинниковой после публикации фотографии в купальнике. Коллегу поддержали педагоги со всей страны, в том числе, как сообщало ИА «Татар-информ», и преподаватели Казани

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