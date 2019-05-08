Из-за ночного пожара из челнинской девятиэтажки эвакуировали восемь взрослых и школьника

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Из-за пожара в челнинской девятиэтажке из дома эвакуировали восемь взрослых и школьника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в три часа ночи в МЧС поступило сообщение о то, что в квартире дома на Цветочном бульваре случился пожар. Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 56 выяснили, что горение происходит в квартире на пятом этаже», – рассказали в МЧС.

Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади четыре квадратных метра. При помощи спасательной маски с шестого этажа огнеборцы спустили 11-летнего мальчика, также эвакуировали еще восемь жильцов.

Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.