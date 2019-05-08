Все пенсионеры Татарстана смогут приобрести льготный проездной по прежней цене

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Для всех пенсионеров Татарстана стоимость льготного проездного остается неизменной – 486 рублей. Об этом заявила на заседании президиума Государственного Совета РТ председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова.

Некоторые пенсионеры республики в соответствии с законом о социальной поддержке населения получают единовременную компенсационную выплату в размере 486 рублей. С 1 апреля начала действовать касающаяся их новая норма, предусмотренная постановлением Кабмина РТ. Теперь для получения выплаты площадь квартиры или дома, в которой проживает одинокий пенсионер, не должна превышать 80 кв. метров. Если же пенсионер проживает с семьей, то на каждого члена семьи должно приходиться не более 23 кв. метров.

«К сожалению, есть граждане, которые имеют низкий официальный доход и, работая на сером рынке, не показывают его, при этом имеют дорогие дома и автомобили и получают поддержку от государства. Цель закона – исключить из числа получателей мер социальной поддержки именно такие семьи. Условия, прописанные в законе, на сегодняшний день не касаются других категорий граждан – ветеранов труда, награжденных государственными наградами, тружеников тыла и других», – объяснила цель нововведений в законодательстве Светлана Захарова.

При этом, по информации Минтруда РТ, только 0,68% пенсионеров, получавших ранее единовременную денежную выплату, не соответствуют новым критериям. «Комитет мониторит ситуацию, выясняя, кто попадает в данную категорию», – добавила парламентарий.

Комитет по социальной политике Госсовета РТ намерен изучить вопрос и при необходимости выйти с предложениями о корректировке законодательства. Соответствующее поручение проанализировать совместно с Правительством РТ сложившуюся ситуацию и рассмотреть вопрос на ближайших заседаниях профильного комитета и Государственного Совета дал глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.

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