Координационный совет РТ по вопросам ветеранов организует похороны умершего в Казани афганца

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Координационный совет РТ по вопросам ветеранов организует похороны скончавшегося в Казани афганца. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала ответственный секретарь Координационного совета РТ по вопросам ветеранов боевых действий в республике Афганистан и контртеррористических операций в северно-кавказских регионах Елена Алешина.

«Похороны запланированы на 11 мая. Представители Совета уже договорились с Юдинским кладбищем, однако где точно похоронят мужчину – решит мама Таюпова, которая приедет сегодня вечером. Уже готов транспорт, мы собираем дополнительные средства для родных, несмотря на то, что государство само оплатит похороны. Казанский гарнизон выделит роту почетного караула, которая будет сопровождать усопшего к месту погребения и организует в честь ветерана прощальный салют», – рассказала Алешина.

Секретарь рассказала, что 59-летний Рафаил Таюпов давно перебрался в Казань из Челябинска, женился второй раз. У мужчины остался сын от первого брака.

«Он пришел к нам впервые, никогда прежде он не маршировал, но решил сделать исключение и пройтись по площади в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Репетиция проходит вечером, чтобы участникам не мешала жара. Специально для мероприятия перекрывают дороги» – рассказала Алешина.

Она рассказала, что сбор на репетицию начался в восемь часов вечера. Согласно плану мероприятия, первыми в параде должны двигаться действующие военнослужащие, за ними – полицейские, росгвардейцы и представители других ведомств. Ветераны афганской войны шествуют почти в самом конце. Колонна успела пройти лишь один круг, когда в 20.30 одному из участников внезапно стало плохо.

«Среди марширующих оказался действующий врач поликлиники № 18 – Николай Никитин. Он сразу же подбежал к Таюпову и по симптомам понял, что у мужчины оторвался тромб. Медик начал делать искусственное дыхание, уже через пять минут на месте была скорая помощь, которая дежурила на репетиции. Однако спасти ветерана не удалось», – уточнила Алешина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мужчина внезапно потерял сознание во время репетиции парада в Казани и скончался.

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