В Казани благоустроят разбитый двор на улице Четаева

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Казани благоустроят двор домов №№ 20, 22 и 24 по улице Четаева. Разработать проект и обсудить его с местными жителями поручил глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С вопросом о состоянии двора до этого на дебатах в рамках праймериз партии «Единая Россия» обратился живущий в одном из соседних домов писатель Камиль Каримов. Литератор отметил, что существующая во дворе парковка не мешает жителям, но разбитые дороги не дают автомобилям подъезжать к домам.

Отвечая на вопрос, Ильсур Метшин пообещал посетить проблемный двор. Осмотрев его в ходе выездного совещания, он поручил главе администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимуру Алибаеву разработать проект благоустройства территории и после этого обсудить его с жильцами, чтобы учесть их пожелания.

Всего в этом году в Казани планируется благоустроить 296 дворов площадью более 300 тыс. кв. метров. С их учетом число отремонтированных в городе с 2013 года дворов достигнет 1885.

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