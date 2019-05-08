Шашлычный набор для россиян подорожал на 16%

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). За год в России шашлычный набор подорожал на 16%, до 970 рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщает агентство «Прайм».

Компания изучила траты россиян с 1 по 5 мая на «минимальный шашлычный набор», включающий порцию шашлыка, мангал, шампуры и розжиг.

При этом средняя стоимость порции шашлыка выросла по сравнению с прошлым годом на 13% и достигла 320 рублей. На 6% увеличился и спрос на шашлык.

Мангалы увеличились в цене на 19%, до 420 рублей, шампуры – на 9%, до 145 рублей, а средства для розжига – на 35%, до 85 рублей.

Топ регионов – лидеров по затратам на шашлыки и принадлежности для их изготовления составили Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан. Наибольшим спросом у жителей России пользовались шашлыки из свинины.

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