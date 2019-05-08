Twitter позволил пользователям добавлять медиафайлы в ретвиты

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Сервис микроблогов Twitter позволил юзерам добавлять в ретвиты различные медиафайлы – фотографии, видеозаписи и гиф-изображения, а не только текст. Об этом информирует издание TechCrunch.

Новая возможность доступна в приложениях социальной сети для операционных систем Android и IOS, а также в мобильной версии сайта. В компании пояснили, что о введении данной функции просили множество пользователей.

Соцсеть надеется с помощью нововведения увеличить время, которое юзеры проводят на сайте, и, соответственно, доходы от рекламы, отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что соцсеть Instagram оказалась способна скрывать число лайков под постами.

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