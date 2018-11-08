Минниханов примет участие в заседании Совета при Президенте РФ по нацпроектам

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов сегодня совершит рабочую поездку в Москву, где примет участие в заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Проведет заседание Президент России Владимир Путин. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Ожидается, что на заседании с докладами о выполнении нацпроектов в социальной и экономической сферах выступят вице-премьеры России Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов. Как уточнила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, Президент Татарстана не планирует выступления, однако будет готов дать пояснения о том, как реализуются нацпроекты на территории республики. «Рустам Нургалиевич вчера провел встречи со всеми министрами Татарстана, чтобы актуализировать информацию о ходе исполнения национальных проектов», – отметила собеседница агентства.

Традиционно в заседании под руководством Владимира Путина примут участие члены Правительства России, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, руководители общественных и бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций.

После заседания Президент РТ планирует принять участие в совещании, на котором обсудят новые методы оценки эффективности руководителей субъектов России. Проведет совещание руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.