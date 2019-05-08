Заказчик строительства самого большого ТЦ в Казани пытается отсудить у подрядчика миллиардные долги

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Рамис Габасов). Заказчик работ по строительству самого крупного торгово-развлекательного центра «Авиаттика» в Авиастроительном районе Казани ООО «Трейдсквер» требует с подрядчика работ ООО «ИК Дежа Вю» более чем 1,1 млрд рублей. Слушания в Арбитражном суде начались еще в августе 2018 года.

«Дело по иску „Трейдсквер“ к „ИК Дежа Вю“ о взыскании задолженности по договору генерального подряда в размере 1,05 млрд руб., неустойки в размере 3,01 млрд руб., задолженность по договору генерального проектирования в размере 47,7 млн руб., неустойки в размере 45,3 млн рублей», — говорится в материалах дела.

Разбирательства и аудиторские проверки на строительном объекте начались еще в апреле 2018 года. Новый и самый большой торговый центр Казани, который должен расположиться между улиц Михаила Миля и Петра Витера, строился на территории заброшенных участков республиканского предприятия КМПО. Глава «Трейдсквер» Станислав Ерохов владеет долей в ОАО «КМПО».

Начало строительства прошло не без шума. Прокуратура обнаружила, что у компании отсутствует разрешение на строительство ТЦ в Авиастроительном районе столицы РТ. Однако чуть позже мэрия «дала добро» и предоставила весь пакет документов до конца 2018 года, и строительство было продолжено. Но возникшая огласка привлекла аудиторские проверки по срокам, темпу и качеству строительства объекта казанским подрядчиком «ИК Дежа Вю». Выявленные нарушения повлекли за собой иски «Трейдсквера» к стройкомпании, и заказчик уже 14 августа 2018 года подал иск в Арбитражный суд РТ.

Производство по делу постоянно откладывается уже с сентября 2018 года в связи с судебным экспертным разбирательством. Экспертиза проводится Центральной Аналитической Лабораторией по энергосбережению в строительном комплексе. Эта же лаборатория проводила экспертные проверки в судебных спорах между ПСО «Казань» и исполкомом Казани. Следующее слушание между «Трейдсквером» и «ИК Дежа Вю» назначено на июнь 2019 года.

ТЦ «Авиаттика» задумывался как суперрегиональный центр развлечений. По площади он должен превышать казанскую «Мегу» на 70 тыс. кв.м. В торговом центре планировалось возвести три комплекса: торговая площадка, развлекательная часть и спортивная части комплекса. Там же планировалось открытие двухуровневого электрокартинга, единственного в РТ аттракциона с аэротрубой, скалодрома и фитнес-центра на 20 тыс.кв. метров.

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