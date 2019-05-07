В Набережных Челнах открылась выставка творческих работ, посвященная 74-й годовщине Победы

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В молодежном центре «Заман» города Набережные Челны состоялся конкурс творческих работ «С днем Победы!», посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ.



В творческом состязании участвовало 73 человека, которые представили на суд жюри более 80 работ. Среди представленных экспонатов изделия, выполненные в технике «Квиллинг», аппликации, пейзажи и портреты, вязаные поделки и даже пряник в глазури.

Членам жюри предстояла нелегкая работа – выбрать победителей. «В первую очередь будет учитываться сложность исполнения, креативность и оригинальность работы», – пояснили организаторы.

Победителей конкурса наградят 9 мая в Парке Победы в рамках фестиваля творчества работающей молодежи «Память».

С экспонатами можно ознакомиться в выставке-гостиной молодежного центра до 15 мая текущего года.

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