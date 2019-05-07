В Альметьевской ЦРБ в больничных палатах поздравили ветеранов

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). С наступающим праздником Великой Победы поздравления получали ветераны Великой Отечественной войны: Анна Хазова, Егор Маврин, Рифгат Исмагилов, Матрена Полукарпова, Фагим Гафиатуллин, которые находятся на лечении в терапевтическом и хирургическом отделениях Альметьевской ЦРБ. Еще два человека получают лечение в палате интенсивной терапии, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Альметьевского района.



Ветеранов от имени главы района Айрата Хайруллина поздравили руководитель Управления здравоохранения по Альметьевскому району Вера Головина, председатель городского Совета ветеранов Василий Самойлов и председатель совета ветеранов здравоохранения Надежда Царева.





Самый главный праздник нашей страны ветераны встретят тоже здесь. Именно им адресованы первые поздравления, цветы и подарки со словами глубокой признательности за мирное небо над головой и яркое солнце, за героизм и мужество.



«Нам приятно, что сегодня лично можем поздравить вас и сказать "спасибо" за ваш подвиг. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими днями и ночами шел к этой Победе», – отметили в поздравительной речи гости.





Специалисты и врачи очень бережно относятся к участникам войны. Все они находятся на особом контроле с необходимыми медицинскими обследованиями и лечением, получают круглосуточную стационарную помощь по медицинским показаниям в специализированных палатах с комфортными условиями.

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