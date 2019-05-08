Бугульминцы назвали своих малышей редкими именами – Оттином, Адилем, Микаэлой

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Бугульминцы предпочитают экзотические имена для своих малышей. Так, в прошлом месяце родились мальчики Оттин, Адиль и девочки Микаэла и Юлианна, сообщает Управление ЗАГС по РТ.



Самыми популярными именами у жителей Бугульмы стали Артем, Максим, Ранель, Анна, Софья.



В прошлом месяце в Бугульминском районе родилось 68 малышей. Из них 34 мальчика и столько же девочек, в том числе одна двойня. В апреле минимальный вес ребенка составил 1222 граммов, максимальный 4590 грамм. Минимальный рост ребенка 38 сантиметров, максимальный – 59 сантиметров.



26 малышей стали первенцами в семье, 24 ребенка – вторыми, 18 детей являются третьими и более в своей семье.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мамадышцы назвали своих детей Алияром, Даяном, Илюсом.

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