Татар-информ

8 мая 2019, 07:01

Общество

Митинг, Бессмертный полк и концертные программы проведут в Нижнекамске 9 Мая

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Общество

Митинг, Бессмертный полк и концертные программы проведут в Нижнекамске 9 Мая

Фото: e-nkama.ru

В 10 утра у Монумента Победы начнется митинг и парад, в 15:00 – всероссийская акция «Бессмертный полк».

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). 9 Мая в Нижнекамске пройдет ряд торжеств в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В 10 утра у Монумента Победы начнется митинг и парад, в 15:00 – всероссийская акция «Бессмертный полк». Участники сформируют колонну на площади перед городским музеем, далее торжественным шествием пройдут к Монументу Победы.



В 21:00 около Вечного огня пройдет акция «Свеча памяти». Кульминацией праздника станет салют, который озарит небо в 22 часа. Точка сбора зрителей – Монумент Победы.

В этот же день на разных площадках города пройдут концертные программы «В душе и памяти – с Победой» в поселке Красный Ключ, «Спасибо за мирное небо» в сквере Лемаева, «Этих дней не смолкает слава» в парке «Семья» и другие события.

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Митинг, Бессмертный полк и концертные программы проведут в Нижнекамске 9 Мая

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