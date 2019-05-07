Митинг, Бессмертный полк и концертные программы проведут в Нижнекамске 9 Мая

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). 9 Мая в Нижнекамске пройдет ряд торжеств в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В 10 утра у Монумента Победы начнется митинг и парад, в 15:00 – всероссийская акция «Бессмертный полк». Участники сформируют колонну на площади перед городским музеем, далее торжественным шествием пройдут к Монументу Победы.





В 21:00 около Вечного огня пройдет акция «Свеча памяти». Кульминацией праздника станет салют, который озарит небо в 22 часа. Точка сбора зрителей – Монумент Победы.



В этот же день на разных площадках города пройдут концертные программы «В душе и памяти – с Победой» в поселке Красный Ключ, «Спасибо за мирное небо» в сквере Лемаева, «Этих дней не смолкает слава» в парке «Семья» и другие события.

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