Татар-информ

8 мая 2019, 00:45

Духовная жизнь

«Штаб татар» Москвы проведет 12 ифтаров в Москве, Казани и Агрызском районе

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Духовная жизнь

«Штаб татар» Москвы проведет 12 ифтаров в Москве, Казани и Агрызском районе

Фото: «Штаб татар»

«Штаб татар» планирует организовать ифтары для аксакалов татарского движения, а также для татарских и башкирских студентов и тюркских народов.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В этом году «Штаб татар» планирует организовать 12 ифтаров в Москве, Казани и подшефной мечети «Штаба татар» в Агрызском районе Татарстана, сообщает пресс-служба центра.

Штаб татар на протяжении нескольких лет проводит ифтары в российской столице для тех, кто держит пост. Ежегодно в мероприятиях принимают участие сотни татар, а также мусульмане других национальностей.

В текущем году «Штаб татар» планирует организовать ифтары для ветеранов и аксакалов татарского движения, а также для татарских и башкирских студентов и тюркских народов. По традиции несколько ифтаров пройдут на Таганской, также состоится акция «Беренче намаз».

Кроме того, активисты «Штаба» намерены организовать ифтар в Казанской мечети «Ярдэм» для незрячих, глухонемых, больных ДЦП и колясочников.

Во время Рамадана Штаб татар организует поход в театр Вахтангова для ста ветеранов. 490 подшевным ветеранам и 267 малоимущим семьям вручат подарки Рамадана, планируется посещение детских домов и домов для инвалидов и престарелых.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 5 мая начался священный месяц Рамадан, месяц добрых дел и новых возможностей.

 

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