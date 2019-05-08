В Нижнекамске открыта горячая линия по энцефалиту

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Роспотребнадзор проводит в Нижнекамске горячую линию по профилактике клещевого энцефалита. Все желающие могут задать вопросы по телефонам: 8 (8555) 41-54-14, 41-97-49. Линия будет работать с 1 по 15 мая, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Клещевой энцефалит является острым инфекционным заболеванием, которое возникает из-за укуса иксодового клеща и сопровождается поражением центральной нервной системы. Описаны также случаи заражения через непастеризованное молоко.



Первые симптомы заболевания неспецифичны и напоминают грипп: у больного поднимается высокая температура; он чувствует недомогание; головные, суставные и мышечные боли.



Через несколько дней после развития этой симптоматики появляются признаки, по которым можно заподозрить поражение нервной системы. Даже скорое удаление клеща может не предотвратить неврологические нарушения: у больного появляются нарушение сознания; рвота; расстройство чувствительной и двигательной сферы (вплоть до паралича).



Лучший метод профилактики — проведение вакцинации против клещевого энцефалита. В настоящее время она проводится двумя вакцинами: «Клещ-Э-Вак» (разрешена у детей с возраста одного года) и «Энцевир» (разрешена у детей с трех лет).



При посещении лесов, в которых распространены клещи, необходимо использовать репелленты, содержащие ДЭТА или перметрин (стоит обращать внимание, разрешено ли их применение в детском возрасте, так как многие препараты токсичны).



Надевать одежду с длинными рукавами (желательно с манжетами) и штанами, носить головной убор, закрывать область шеи.



Регулярно осматривать открытые участки кожи и одежду как во время прогулки, так и после возвращения из леса (в том числе шею, спину, волосистую часть головы). При обнаружении клеща его следует удалить и обработать рану антисептическим раствором. Удаление клеща возможно с помощью специального устройства, пинцета или нитки.



Извлеченных клещей необходимо отправить в лабораторию. Важно знать, что, помимо клещевого энцефалита, клещ может быть переносчиком и других заболеваний, таких как боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз.

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