Игорь Комаров поздравил ветеранов и жителей Приволжского федерального округа с Днем Победы

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил ветеранов и жителей ПФО с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

«74 года назад закончилась самая кровопролитная, жестокая война ХХ века. В нелегком бою наш народ отстоял свое право на жизнь, на независимость и суверенитет», — сказал Комаров.

Он подчеркнул, что 9 мая мы вспоминаем каждого, кто погиб, и всех, кто вернулся и возрождал нашу великую Родину.

«Низко кланяемся нашим ветеранам — мы в неоплатном долгу перед вами. Вы пример для нас, мы гордимся вами и стараемся воспитывать своих детей похожими на вас. От всего сердца благодарим вас за все, что вы сделали для страны и для мира, пройдя всю Европу, очищая землю от фашизма», — сказал полпред Президента РФ в ПФО.

Он также призвал жителей Приволжского федерального округа быть достойными наших дедов и отцов, тех, кто ценой своей жизни сохранил нашу Родину.

«Праздник Победы навсегда стал днем единения нашего народа, священным Днем памяти! Сделаем все, чтобы черные дни войны навсегда ушли в прошлое. Пусть небо над нами будет мирным, и наша Россия развивается и процветает!» — заключил Игорь Комаров.

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