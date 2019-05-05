В преддверии Дня Победы в Лаишевском районе чествовали детей войны

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Лаишевский дом культуры собрал творческих представителей серебряного возраста. Ветеранов приветствовала руководитель Ордена милосердия им. А. Денежкина Зухра Лезина. Она поздравила всех с наступающим Днем Победы и открыла праздничную программу, пишет «Камская новь».



С поздравлениями из поселка Мирный приехали участники вокально-художественного коллектива «Вера, Надежда Любовь». Артисты вручили пожилым зрителям букеты и представили интересные концертные номера. В исполнении певцов звучали песни и частушки. Надежда Шастина исполнила веселый татарский танец. Дети войны с удовольствием аплодировали вокальным и хореографическим номерам.

Со слезами на глазах зрители слушали стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт». «Казалось бы – детское стихотворение, а столько в нем эмоциональной непосредственности и глубокого смысла», – отметили участники концерта.

Концерт завершился бурными аплодисментами и общей фотосессией, после которой за накрытыми столами началось чаепитие. Зухра Салимовна вручила сувениры участникам ансамбля, а виновникам торжества – продуктовые наборы от казанских благотворителей.

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