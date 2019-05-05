92-летний участник ВОВ из Заинского района поделился воспоминаниями о военных годах

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Глава Заинского района Разиф Каримов посетил на дому 92-летнего Мирсалиха Янгирова, который День Победы будет отмечать дома, а парадное шествие увидит только по телевизору. Здоровье ветерана уже не позволяет ему долгое время стоять на ногах, передает «Заинск-информ».

Глава района тепло поприветствовал ветерана, вручил ему продуктовые наборы и поздравительную открытку. Ученица татарской гимназии прочитала трогательное стихотворение про Великую Отечественную войну. С добрыми пожеланиями обратился к ветерану представитель военкомата Александр Гурьянов.





«Вы пример нашей молодежи, когда готовим их к армейской службе, опираемся на ваши подвиги. Крепкого вам здоровья!» – сказал он.



В 1943 году 18-летний Мирсалих Янгаров получил повестку. Путь новобранца лежал на Дальний Восток в город Владивосток. Своей главной целью в военной кампании на Дальнем Востоке СССР определил разгром основной ударной силы Японии – Квантунской армии и освобождение от японских захватчиков северо-восточных провинций Китая и Северной Кореи. Только через шесть лет солдат вернулся в родной Заинск. После войны Мирсалих Мирзагимович в качестве работника «Волгоэнергомонтаж» объездил полстраны: Оренбург, Волгоград, Куйбышев. 38 лет проработал бригадиром монтажников.



Куда бы судьба ни забрасывала фронтовика, он всегда с большой радостью возвращался в Заинск – к жене и детям. С супругой, односельчанкой, он прожил счастливую семейную жизнь, воспитав пятерых детей – двух сыновей и трех дочерей.



Сейчас Мирсалих Янгиров живет вместе со старшей дочерью. В разные годы ушли из жизни его жена и двое сыновей, в живых остались трое дочерей. Старшая дочь Римма Садыкова рассказала, что отец даже на пенсии жил активной жизнью, никогда не сидел без дела, в летнее время много времени уделял садоводству.





В роду у Мирсалиха Янгирова есть и долгожители. Его дед прожил сто лет, отец, получивший на войне три ранения, 93 года.



Сейчас Мирсалих Янгиров живет жизнью пожилого человека. Рано ложится, поздно встает. Его навещают родные и близкие, радуют девять внуков и трое правнуков, с которыми он делится воспоминаниями о военных годах.



По традиции в преддверии Дня Победы руководство республики поздравит участников войны на дому. Так, каждый из заинских ветеранов к 9 Мая получит четыре подарочных набора – от Президента РТ Рустама Минниханова, главы района Разифа Каримова, депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина и от управляющего директора ООО «МНКТ» Тимура Шаймиева.

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