Развитие привлекательной инфраструктуры для туристов обсудили в Елабуге

(Елабуга, 7 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге с участием инвесторов обсудили концепцию развития туристического рекреационного кластера «Елабужские изумрудные берега». Встреча прошла под руководством главы района Геннадия Емельянова.

По его словам, в городе необходимо создать такие условия, которые позволили бы привлечь на территорию как можно больше туристов. К примеру, в прошлом году город посетили почти 340 тыс. туристов. «Наша цель — создать условия для того чтобы задержать туристов в Елабуге более чем на один день. Побережье реки Кама и устье реки Тойма является зоной, которую нам необходимо обустроить, чтобы она стала привлекательной для гостей и жителей города. По федеральной целевой программе нами выполнены работы первой очереди берегоукрепления реки Кама, проведена экспертиза строительства второй очереди. На корректировку ПСД 2-й очереди из бюджета района выделено 2,5 млн рублей», — обратился к участникам совещания глава района.

Как отметил Геннадий Емельянов, в последнее время становится популярным самостоятельный туризм, поэтому городские власти предлагают инвесторам разработать совместный проект создания рекреационной зоны отдыха, где туристы могли бы найти не только место для парковки автомобилей, но и развлечения.

Всего было рассмотрено 7 инвестиционных проектов, связанных развитием туристической инфраструктуры. Это создание гостиничных комплексов, ресторанов, центров здоровья и отдыха.

Например, в городе появится гостиничный комплекс «Бакинский бульвар». Кроме того, до начала августа строители должны сдать в эксплуатацию причал. «Строительство причала на финальной стадии. У нас остались работы по бетонированию, ограждению и строительству эстакады. Планируем 2 августа завершить», — рассказал представитель инвестора Григорий Астахов. Таким образом, первый теплоход городской причал примет в дни празднования Спасской ярмарки.

Также в конце мая начнется строительство центра здоровья и отдыха «Елабужские термы», а на территории Рыбной площади по улице Казанской планируется открыть кемпинг. Как обещают инвесторы, открытие запланировано в июле к фестивалю «Летние вечера в Елабуге». Кроме того, на совещании обсудили возможность создания пешего и конного маршрутов по району.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.