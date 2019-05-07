В Алексеевском районе выявили механизаторов-передовиков

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В Алексеевском районе определены лучшие механизаторы, занятые на культивации почвы. На 7 мая среди механизаторов, работающих на тракторах мощностью менее 180 лошадиных сил, победителем стал Эркен Набиев из колхоза «Родина», который на тракторе ДТ-75 обработал почву на площади 574 гектара, пишет газета «Заря».



Второе место занял механизатор колхоза «Алга» Марат Габидуллин, третье место завоевал Сергей Мынов из ВЗП «Южное Алексеевское».



Среди механизаторов, работающих на энергонасыщенных агрегатах мощностью более 180 лошадиных сил, первое место занял Артем Самсонов из НП «Алексеевское». На тракторе К-744 он закультивировал почву на площади 1 тыс. гектаров. Вторым стал Геннадий Гаврилов из ВЗП «Билярск». Третье место досталось Александру Поварницыну – механизатору ВЗП «Северное Алексеевское».



На сегодняшний день хозяйства Алексеевского района посеяли свыше 28 тыс. гектаров яровых культур, что составляет 52% от общих посевных площадей. Сельхозформирования засеяли яровых зерновых на площади 16,3 тыс. гектаров, то есть 58% от плана. Из них почти 5 тыс. занимает яровая пшеница.



Среди хозяйств района выделяются колхозы «Алга» и «Родина», где сев яровых зерновых завершен на 72% и 68% соответственно. Полностью завершили сев в хозяйстве «Трио», где засеяно свыше 1 тыс. гектаров пашни. Также в хозяйствах продолжается сев кормовых и технических культур. Так, например, в ряде хозяйств завершается сев подсолнечника. Всего же этой культуры высажено на площади 5,7 тыс. гектаров.

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