Владимир Алекно о победе над «Кузбассом»: У «Зенита-Казани» по-прежнему нет права на ошибку

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Зенита-Казани» Владимир Алекно прокомментировал победу в третьем матче финальной серии чемпионата России над «Кузбассом» (3:0), напомнив, что его команда по-прежнему не имеет права на ошибку.

«Они (волейболисты — прим. Т-и) отдались, сыграли, все остается — ситуация без права на ошибку. Очень им благодарен сегодня, дали возможность переночевать в этом городе еще одну ночь», — передает слова Алекно пресс-служба «Кузбасса».

Счет в финальной серии до трех побед 2-1 в пользу «Кузбасса». Завтра в Кемерово пройдет четвертая финальная встреча.

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