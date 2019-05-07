Оксана Романова

7 мая 2019, 18:38

Духовная жизнь

На Арском кладбище Казани староверы воздвигли поклонный крест у границ исторического погоста предков

Рекомендуем

Духовная жизнь

На Арском кладбище Казани староверы воздвигли поклонный крест у границ исторического погоста предков

Фото: Оксана Романова

В ближайшее время на кладбище появится карта захоронений видных старообрядцев прошлого и начнется восстановление часовни.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня на Арском кладбище Казани, у исторической границы, где в XVIII веке был заложен старообрядческий погост, позже разросшийся и слившийся с захоронениями других религиозных направлений, был установлен поклонный крест. Инициатива обозначения территории принадлежит старообрядческим общинам Казани, которые в течение нескольких последних лет совместно присматривают за ней, уточняя данные о захороненных, отыскивая потерянные могилы

Установка поклонного креста стала возможной при поддержке НКО «Русская старина». День был выбран неслучайно: сегодня, как и православные, старообрядцы отмечают Радоницу — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.
«В этом месте когда-то были овраг и забор (они отделяли старообрядческие захоронения от иных, забор давно демонтирован, овраг засыпан для новых погребений — прим. Т-и). А мы сейчас согласовываем с администрацией Арского кладбища макет карты, на которой можно будет посмотреть основные места упокоения семей именитых старообрядцев, потомственных почетных граждан, купцов-благотворителей, знаменитых когда-то в Казани людей и исторических личностей, почетных граждан», — пояснил «Татар-информ» представитель Музея истории старообрядчества Казани Роман Царевский.

Большой информационный щит с этой картой вскоре также будет установлен на исторической границе старообрядческого кладбища, рядом с Крестом. На нем, как уточнил руководитель НКО «Русская Старина» Василий Кириллов, будут отмечены места порядка 70 захоронений видных старообрядческих фамилий, а сама территория захоронений станет своего рода музеем под открытым небом и одновременно дополнением к Музею старообрядчества Казани

Сегодня в церемонии установки креста участвовали настоятель Храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы РПСЦ протоиерей Геннадий Четвергов, старший наставник Казанской общины христиан древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия старо-поморского согласия Александр Евгеньевич Хрычев, попечитель Казанской старопоморской общины Павел Звездин, певчие и представители общин.

Посетители Арского кладбища, которых сегодня, в Радоницу, было очень много, с интересом наблюдали за установкой и освящением креста и расспрашивали выстроившихся рядом прихожан о его значении. Многие, узнав, что крест обозначает начало исторических старообрядческих захоронений, вспоминали, что и у них в роду прежде были старообрядцы.

«На Арском кладбище мы ограничимся установкой поклонного креста и карты захоронений с навигацией, а по старообрядческим кладбищам в Салмачах, поселках Мирный (Давликеево, федосеевское кладбище), Дербышки, Отары мы сейчас по договоренности с МУП “Ритуал” готовим документы на признание их вероисповедальными», — сообщил Василий Кириллов. К слову, сейчас в Казани существуют 4 вероисповедальных кладбища: одно мусульманское и три старообрядческих, в перспективе создание иудейского.

В ближайшее время старообрядцы также намерены установить новый крест на могиле жены известного казанского купца Якова Шамова Агриппины Хрисанфовны Шамовой, которая достраивала после его смерти знаменитую Шамовскую больницу.  А также начать восстановление часовни РПСЦ, в здании которой в советские годы сначала жил охранник, а потом размещался инвентарь работников кладбища. В ней можно будет служить молебны по усопшим непосредственно перед захоронением. По словам Кириллова, часовня будет восстановлена уже к концу этого лета — работы начнутся в ближайшие дни.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Глава исполкома Нижнекамского района поздравил мусульман с началом месяца Рамазан
Новости дня
19:20
Казанские студенты сразятся в Dota 2 на киберспортивном турнире

Участвовать в состязании приглашают команды из пяти игроков.

19:12
На площади Тысячелетия началась репетиция Парада Победы

Движение автомобилей по Ленинской дамбе затруднено.

19:06
Владимир Алекно о победе над «Кузбассом»: У «Зенита-Казани» по-прежнему нет права на ошибку

Завтра в Кемерово пройдет четвертая финальная встреча.

18:57
Журналисты Татарстана инициировали акцию «Никто не забыт…»

В рамках акции были благоустроены могилы журналистов на Старо-Татарском кладбище.

18:52
В Спасском районе на озеро Безымянное прилетели сразу 22 лебедя

Местные жители выражают надежду на то, что массовый прилет лебедей принесет в дома счастье и достаток.

18:38
На Арском кладбище Казани староверы воздвигли поклонный крест у границ исторического погоста предков

В ближайшее время на кладбище появится карта захоронений видных старообрядцев прошлого и начнется восстановление часовни.

18:25
Сегодня в Казани более 100 судебных приставов присягнули на верность закону

В торжественной церемонии принял участие главный судебный пристав РТ Игорь Безуевский.

18:24
Фестиваль «Студвесна-2019» обошелся Татарстану в 4 млн рублей

В частности, большими тратами обернулось участие во всероссийском этапе конкурса.

18:10
«Эхо Победы» на Кремлевской набережной включит вальс, полевую кухню и запуск шаров в небо

Кремлевская набережная приглашает на фестиваль «Эхо Победы».

17:59
ГИБДД Татарстана усилит контроль за водителями, которые тонируют свои автомобили

За четыре месяца этого года сотрудники ГИБДД выявили на 3,5 тысячи больше нарушений по тонировке автомобилей, чем в прошлом году.

17:54
О любви и мире: в Казани зачитали настоящие солдатские письма

Известные люди города приняли участие в проекте «Живые письма. Продолжение».

17:40
«Зенит-Казань» сократил отставание в финальной серии

Завтра в Кемерово пройдет четвертый финальный матч.

17:38
Затраты на посевные работы в Татарстане оценили в 25 млрд рублей

На проведение весенне-полевых работ в республике задействуют около 11 млрд рублей кредитных средств.

17:34
Тимур Сулейманов: Планируем изменить формат региональной «Студвесны» в 2020 году

Минмолодежи РТ рассматривает возможность организации зональных этапов.

17:29
Она осознала, что совершила ошибку: суд прекратил дело матери, оставившей умирать новорожденную дочь

В суде женщина сообщила, что намерена отказаться от дочери.

17:26
Номера с ультрафиолетом и игрой на тапках представит Татарстан на российской Студвесне-2019 в Перми

Номера делегатов зрители увидят на гала-концерте республиканского фестиваля в УНИКСе.

17:12
Аграрии Татарстана получат льготное топливо на 800 млн рублей

В текущем году сельхозорганизациям республики предоставят около 140 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене.

16:50
Вечером ряд улиц в центре Казани перекроют для подготовки ко Дню Победы

Ограничение движения затронет, в частности, площадь Тысячелетия и Кремлевскую набережную.

16:48
Гендиректор ЮНЕСКО поддержала проект по созданию в РТ полилингвальных комплексов

Письмо Одри Азуле на совещании по реализации проекта зачитал Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

16:36
Минниханов в Сабинском районе оценил посевные работы и строительство нового молочного комплекса

В районе 63,5 тыс. га сельхозземель и 8,6 тыс. дойных коров.

16:28
Нуждающиеся студенты получат «Транспортный грант» в первую очередь

Компенсировать проезд в общественном транспорте также смогут студенты без академической задолженности и активисты.

16:22
В Казани сдали дом, строительство которого затянулось на 12 лет

Метшин поздравил дольщиков с долгожданным событием.

16:08
Марат Ахметов: Татарстан за три года сможет полностью обеспечить себя косточковыми культурами

В республике имеется около 8,3 тыс. га многолетних насаждений, из них 7 тыс. га – в плодоносящем возрасте.

16:00
ГСО РТ под управлением Александра Сладковского растрогал японскую публику до слез

Пользователи соцсетей прокомментировали выступления ГСО РТ и Александра Сладковского на фестивале «Безумный день» в столице Японии.

15:58
Гульнара Габдрахманова: «Задача нашего поколения – не забывать о великой Победе»

Татарстанцы вместе со всей страной стали участниками первого «Диктанта Победы».

События