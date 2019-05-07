На Арском кладбище Казани староверы воздвигли поклонный крест у границ исторического погоста предков

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня на Арском кладбище Казани, у исторической границы, где в XVIII веке был заложен старообрядческий погост, позже разросшийся и слившийся с захоронениями других религиозных направлений, был установлен поклонный крест. Инициатива обозначения территории принадлежит старообрядческим общинам Казани, которые в течение нескольких последних лет совместно присматривают за ней, уточняя данные о захороненных, отыскивая потерянные могилы.

Установка поклонного креста стала возможной при поддержке НКО «Русская старина». День был выбран неслучайно: сегодня, как и православные, старообрядцы отмечают Радоницу — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.

«В этом месте когда-то были овраг и забор (они отделяли старообрядческие захоронения от иных, забор давно демонтирован, овраг засыпан для новых погребений — прим. Т-и). А мы сейчас согласовываем с администрацией Арского кладбища макет карты, на которой можно будет посмотреть основные места упокоения семей именитых старообрядцев, потомственных почетных граждан, купцов-благотворителей, знаменитых когда-то в Казани людей и исторических личностей, почетных граждан», — пояснил «Татар-информ» представитель Музея истории старообрядчества Казани Роман Царевский.

Большой информационный щит с этой картой вскоре также будет установлен на исторической границе старообрядческого кладбища, рядом с Крестом. На нем, как уточнил руководитель НКО «Русская Старина» Василий Кириллов, будут отмечены места порядка 70 захоронений видных старообрядческих фамилий, а сама территория захоронений станет своего рода музеем под открытым небом и одновременно дополнением к Музею старообрядчества Казани.

Сегодня в церемонии установки креста участвовали настоятель Храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы РПСЦ протоиерей Геннадий Четвергов, старший наставник Казанской общины христиан древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия старо-поморского согласия Александр Евгеньевич Хрычев, попечитель Казанской старопоморской общины Павел Звездин, певчие и представители общин.

Посетители Арского кладбища, которых сегодня, в Радоницу, было очень много, с интересом наблюдали за установкой и освящением креста и расспрашивали выстроившихся рядом прихожан о его значении. Многие, узнав, что крест обозначает начало исторических старообрядческих захоронений, вспоминали, что и у них в роду прежде были старообрядцы.

«На Арском кладбище мы ограничимся установкой поклонного креста и карты захоронений с навигацией, а по старообрядческим кладбищам в Салмачах, поселках Мирный (Давликеево, федосеевское кладбище), Дербышки, Отары мы сейчас по договоренности с МУП “Ритуал” готовим документы на признание их вероисповедальными», — сообщил Василий Кириллов. К слову, сейчас в Казани существуют 4 вероисповедальных кладбища: одно мусульманское и три старообрядческих, в перспективе создание иудейского.

В ближайшее время старообрядцы также намерены установить новый крест на могиле жены известного казанского купца Якова Шамова Агриппины Хрисанфовны Шамовой, которая достраивала после его смерти знаменитую Шамовскую больницу. А также начать восстановление часовни РПСЦ, в здании которой в советские годы сначала жил охранник, а потом размещался инвентарь работников кладбища. В ней можно будет служить молебны по усопшим непосредственно перед захоронением. По словам Кириллова, часовня будет восстановлена уже к концу этого лета — работы начнутся в ближайшие дни.

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