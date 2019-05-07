Казанских автовладельцев оштрафовали на 30 млн рублей за неоплаченную парковку с начала года

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). За четыре месяца на казанских автовладельцев наложили почти 29,5 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Наибольшее количество постановлений контролирующие органы вынесли по ст.3.16 КоАП РТ „Неуплата за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке (парковочных местах)“ — 12 тыс.138, наложено штрафов на сумму 29 млн 465 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

За первые полгода 2018 года общая сумма штрафов за неоплаченную парковку была меньше — 21,7 млн рублей. Тогда было выдано почти 9 тыс. постановлений.

Всего с начала 2019 года административные комиссии Казани вынесли более 17,5 тыс постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила почти до 90 млн рублей.

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