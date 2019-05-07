(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани более 100 судебных приставов присягнули на верность закону, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Принимая присягу судебного пристава, каждый должен осознавать всю значимость занимаемой им должности. Всегда нужно помнить, что мы прежде всего защищаем интересы и права простых граждан», – отметил в своем выступлении главный судебный пристав РТ Игорь Безуевский.

Исполнять конституцию, честно и добросовестно служить народу и государству, дорожить профессиональной честью и развивать лучшие традиции ведомства сегодня поклялись более сотни приставов-исполнителей и приставов по обеспечению порядка деятельности судов, которые прошли испытательный срок.

«Я надеюсь, что, приняв присягу, вы будете гордо нести звание судебного пристава и являть собой пример исполнительности, верности закону, справедливости и образцового исполнения своего служебного долга», – закончил свою речь Игорь Безуевский.

Он поздравил присутствующих с наступающим Днем Победы. В завершение мероприятия собравшиеся почтили минутой молчания память павших в годы ВОВ.

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