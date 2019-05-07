«Зенит-Казань» сократил отставание в финальной серии

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После двух домашних поражений в финальной серии чемпионата России казанский «Зенит» потерял право на ошибку. Поэтому сегодня в третьей встрече в Кемерово казанцы одержали очень уверенную победу со счетом 3:0. Завтра в Кемерово пройдет четвертый матч серии до трех побед.

В первых двух матчах «могильщиком» «Зенита» стал диагональный сибиряков, 23-х летний воспитанник казанского волейбола Виктор Полетаев. Его атаки и подачи стали смертельными для казанцев. Так что именно проблема Полетаева перед третьей игрой финала представлялалась основной для гостей. Кроме того, яственно чуствовалось, что алгоритм и тактические задумки «Зенита» были сфокусированы на 18 мая, финале Лиги чемпионов, а «Кузбассс» казанцы намеревались пройти в рабочем режиме. Не удалось. Сибиряки же просто великолепно подготовились к первому в своей истории финалу чемпионата России.

«Зенит» начал сегодняшний матч в практически привычном составе: Мэтью Андерсон, Артем Вольвич, Вадим Лихошерстов, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Максим Михайлов и либеро Алексей Вербов.

Стартовали казанцы предельно мобилизованно и довольно скоро ушли в отрыв, изменив счет с 7:8 на 7:12. Еще и очень вовремя Михайлов сделал первый эйс. К чести сибиряков, они столь же быстро подкорректировали свою игру, 13:15 после эйса Полетаева. Но настрой гостей был таков, что сопротивления хозяев они «не заметили». Второй эйс «Зенита» от Нгапета, 16:21. И концовка проходит на редкость спокойно. Атаки Андерсона, Нгапета и Михайлов ставит точку в партии, 20:25. Семь очков Вольвича! Это значит, заработал первый темп «Зенита».

Примерно по такому же сценарию, а так редко бывает в волейболе, прошла и вторая партия. Вновь ровное начало сета, 8:7 и рывок «Зенита», 8:11 после эйса Михайлова. За счет надежного блока хозяева настигают казанцев, 11:11, но и блок «Зенита» заработал, 12:16. Гости крепко держат нити игры в своих руках, сибиряки в состоянии лишь уменьшить разрыв в счете, 21:23, еще и на подаче казанцы чуть чаще ошибались. Удары Михайлова и Андерсона, блок на Полетаеве, партия, 21:25.

Заиграл «Зенит» в привычный волейбол, и третью партию казанцы взяли столь же уверенно. Вновь поначалу равная борьба, даже 5:3 после эйса Игоря Кобзаря. А после эйса Михайлова счет стал 7:9. «Кузбассу» удается восстановить статус-кво, 9:9. Но это был последний момент в матче, когда счет был равным. Более гости инициативы из своих рук не упускали. По-прежнему неудержим на первом темпе был Вольвич, редко промахивался Михайлов, 15:20. Как ни старались хозяева, но сегодня «Зенит» был явно сильнее как команда, все игроки гостей превзошли своих соперников на каждом участке площадки, 19:25. Партия и матч. Чемпионы управились менее чем за полтора часа.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Кузбасса». Завтра в Кемерово пройдет четвертый финальный матч.

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (20:25, 21:25, 19:25).

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