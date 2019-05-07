Жителям Казани представят спектакли Московского театра кукол

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). 10 мая в 11.00 часов на сцене театра кукол «Экият» состоится официальное открытие обменных гастролей Московского государственного театра кукол, сообщает пресс-служба театра кукол «Экият».



Жители Казани увидят столичные постановки для всей семьи: «Знаменитый Мойдодыр», «Мальчик-с-пальчик», «Все мыши любят сыр» и бэби-спектакль «Театр на ладошке. Зима».



Гастроли Московского театра кукол продлятся в столице Татарстана до 12 мая.



22 апреля казанские кукольники вернулись с гастролей из Москвы. Артисты показали в российской столице четыре спектакля, среди которых спектакль для взрослых «Ханума» и три постановки для семейного просмотра: «Дюймовочка», «Хаврошечка» и «Гуси-лебеди».





Московский театр кукол является старейшим государственным театром кукол столицы. Театр поддерживает лучшие традиции прежних лет и создает новые театральные формы, расширяет репертуар и границы зрительской аудитории. В театре работают Большая и Малая сцены, на которых ставятся спектакли для зрителей от одного года и старше 16 лет.

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