В Спасском районе на озеро Безымянное прилетели сразу 22 лебедя

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сразу 22 лебедя прилетели на озеро Безымянное в селе Три Озера Спасского района Татарстана, пишет местная газета «Новая жизнь».

Этих грациозных птиц можно было увидеть на озере и в предыдущие года, однако не в таком количестве.

«Их грациозностью, величием и красотой сегодня любуются и местные жители, и гости села», – отмечает издание.

Местные жители выражают надежду на то, что массовый прилет лебедей принесет в дома счастье и достаток.

На озеро также в большом количестве прилетели и дикие утки.

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